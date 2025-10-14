Wilfredo Oscorima apoya gobierno de José Jerí: El país requiere unidad para resolver sus problemas

Durante la reunión sostenida anoche en Palacio de Gobierno, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, expresó su total respaldo, en nombre de las autoridades regionales, al presidente José Jerí Oré.

En su alocución, señaló que "el país requiere unidad para resolver sus problemas", destacando la necesidad de trabajar siempre de manera conjunta entre las autoridades para enfrentar los desafíos del país.

ESTABILIDAD POLÍTICA

Oscorima Núñez dijo también que la reunión de los gobernadores con el jefe de Estado busca “apoyar la estabilidad política y la gobernabilidad democrática del país”. Además de promover el desarrollo de las regiones.

Finalmente, hizo un llamado a la calma ante las recientes convocatorias a marchas, señaló que debemos estar en alerta pues algunos grupos buscan "desestabilizar el gobierno y la institucionalidad de la democracia".