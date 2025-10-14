Delia Espinoza tras fallo que la repone como fiscal de la Nación: “Voy a reordenar la casa”

La fiscal de la Nación suspendida se pronunció tras la resolución del Noveno Juzgado Constitucional que ordenó su reposición en el cargo al declarar fundada su medida cautelar contra la JNJ.

La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, se pronunció este lunes tras conocer la resolución del Noveno Juzgado Constitucional, que ordenó su reposición en el cargo al declarar fundada la medida cautelar que presentó contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En declaraciones a RPP, Espinoza aseguró que, una vez retome funciones en el Ministerio Público, buscará “reordenar la casa”, luego de los cambios realizados durante la gestión interina del fiscal Tomás Gálvez.

“Voy a reordenar la casa. A pesar de que le pedí muy respetuosamente, por medio de un escrito, al doctor Gálvez que se abstenga de hacer mayores cambios, él comenzó a realizarlos a pesar de su interinato”, afirmó.

La magistrada cuestionó particularmente el reemplazo de funcionarios en áreas sensibles, como la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF), donde —según dijo— fue designada una persona con acusación penal vigente. “No debió reemplazar a gerentes que estaban en lugares sensibles; ahí colocó a una señora que está con acusación penal”, sostuvo.

SOBRE FALLO JUDICIAL

El Noveno Juzgado Constitucional dispuso suspender la sanción impuesta por la JNJ, que había apartado a Espinoza del cargo por seis meses, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales. “Considero que el juez ha actuado conforme a ley. La fe nunca se perdió porque sabía que mis derechos debían ser reconocidos”, manifestó.