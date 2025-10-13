Luna Gálvez acusa a Rafael López Aliaga de robarle el partido Solidaridad Nacional a Luis Castañeda

El congresista y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, arremetió contra el renunciante alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, a quien calificó de "delincuente confeso" a través de sus redes sociales.

En su cuenta oficial de X, el parlamentario acusó al ahora exburgomaestre de haberle robado el partido Solidaridad Nacional al también exalcalde de Lima, el fallecido Luis Castañeda Lossio.

"Tú le robaste el partido Solidaridad Nacional a Luis Castañeda Lossio. Aprovechaste que luchaba por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos, para falsificar su firma, con la complicidad de tu socio Martín Bustamante, delincuente confeso quien recibió el dinero de OAS y Odebrecht. Ese es un hecho y está probado", se lee en el tuit.

Asimismo Luna Gálvez señaló que López Aliaga buscó, desde un principio, apoderarse completamente del partido de Castañeda Lossio y lo acusó de botar a los hijos del desaparecido exalcalde para finalmente cambiar el nombre de la agrupación.

"Para ti no fue suficiente esta acción vil y repugnante, y no paraste hasta botar a los hijos de Luis Castañeda de Solidaridad, y tomar el control en el partido y cambiar el nombre al de Renovación Popular ¡Esa es la verdad que callas!", añadió en otra publicación.