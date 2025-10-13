Tras confirmar su candidatura en el sillón rojo: Rafael López Aliaga renuncia a la Alcaldía de Lima

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, presentó oficialmente su renuncia al cargo este lunes 13 de octubre ante el Consejo Metropolitano, a fin de quedar habilitado para postular a la Presidencia en las Elecciones Generales 2026.

"Comunico mi renuncia al cargo de alcalde para postular como precandidato de las próximas elecciones primarias del partido político Renovación Popular, del cual soy afiliado en el marco de los procesos electorales de las Elecciones Generales 2026", se lee en la carta de López Aliaga.

El renunciante burgomaestre dio a conocer su decisión durante un evento en donde se presentó los avances de la construcción del nuevo bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho-Chosica. López Aliaga llevó la carta y la leyó ante el público espectador.

LO CONFIRMÓ EN "EL VALOR DE LA VERDAD"

Cabe precisar que en la víspera, López Aliaga participó como invitado en la edición especial de "El Valor de la Verdad", donde confirmó en el sillón rojo que renunciará a su cargo para postular a la Presidencia de la República.

"He decidido renunciar. Mañana a las 3.30 de la tarde yo renuncio, porque el Perú no puede estar en esta indiferencia de empresarios. Daré mi rendición de cuentas ante el Consejo", señaló el diálogo con Beto Ortiz.