Luis Valdés defiende candidatura de César Acuña: "Puede liderar esa transformación que necesitamos"

El secretario general de Alianza Para el Progreso (APP), Luis Valdez, se pronunció luego que el líder de dicho partido, César Acuña Peralta, anunciara su renuncia al cargo de Gobernador Regional de La Libertad, a fin de postular a la Presidencia en las Elecciones del 2026.

En entrevista par RPP, el directivo apepista defendió la candidatura del ahora exgobernador regional y aseguró que Acuña Peralta puede brindarle al país la "transformación" que necesita, principalmente, en materia de seguridad ciudadana.

"Acuña puede liderar esa transformación que necesitamos y merecemos todos los peruanos", señaló Valdez al ser consultado sobre la renuncia de Acuña Peralta como Gobernador de La Libertad.

"APOYO POLÍTICO"

Asimismo, Valdez destacó el apoyo político que su partido le ha brindado a todos los gobiernos constitucionales de turno y aseguró que como parte de su política, continuarán haciéndolo ahora en el gobierno de José Jerí.

"Alianza para el Progreso siempre ha demostrado ser un partido democrático. Y lo he dicho, hemos apoyado a todos los gobiernos que democráticamente han dirigido el país en los últimos años y lo seguiremos haciendo. Eso no va a cambiar", sostuvo.