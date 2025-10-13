Proponen que pase libre para policías en transporte solo aplique cuando están de servicio

La congresista Susel Paredes del Bloque Democrático Popular presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca modificar la normativa sobre el pase libre en el transporte para efectivos de la Policía Nacional, con el fin de delimitar este beneficio y restringirlo a situaciones de servicio.

La propuesta legislativa modificaría el artículo 1 de la Ley 26271 que regula este derecho para especificar que el pase libre "se aplica únicamente cuando se encuentren en actos de servicio, en tareas de emergencia o participando en operativos policiales oficiales".

Además, se precisa que "el ejercicio del derecho al pase libre para fines personales, desplazamientos privados o fuera del horario de servicio no se encuentran comprendidos en la presente ley".

Plazos y adecuaciones

La iniciativa incluye una disposición complementaria que establece que el Ministerio del Interior, la Autoridad de Transporte Urbano y las municipalidades provinciales y distritales deberán adecuar sus instrumentos normativos y de control en un plazo de 60 días. Esta adecuación incluirá la regulación de la restricción al derecho de pase libre y protocolos de atención de conflictos.

Fundamentos de la iniciativa

En la exposición de motivos se indica que en la práctica el beneficio "se ha convertido en un beneficio de uso cotidiano para cualquier desplazamiento de los efectivos de la PNP", generando "diversos conflictos y cuestionamientos".

La propuesta busca "redirigir el pase libre hacia su fin público legítimo, como es fortalecer la seguridad ciudadana y reconocer el servicio policial efectivo, desechando toda apariencia de privilegio".