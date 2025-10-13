Fiscal de la Nación anuncia creación de equipo interinstitucional para enfrentar la criminalidad

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indicó que durante la reunión con el presidente de la República, José Jerí, y la titular del Poder Judicial, Janet Tello, se ratificó el acuerdo para crear un equipo especial conformado por diversas instituciones para enfrentar la criminalidad.

La creación de esta unidad ya se había acordado durante una reunión previa el jueves 9 con autoridades del gobierno anterior y el comandante de la Policía. Gálvez señaló que el pedido del Ministerio Público fue la creación de una unidad con presupuesto y manejo autónomo, dirigida conjuntamente por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

Fiscalía especializada en bandas criminales

Adicionalmente, se planteó la creación de una fiscalía especializada en bandas criminales, lo cual requerirá una ley del Congreso, por lo que esta semana presentarán las propuestas legislativas respectivas.

"Ahora tenemos las fiscalías de organización criminal, que ven casos súper complejos, pero el resto en las fiscalías comunes se lo ve de una manera muy elemental", explicó, y agregó que "hay organizaciones que no llegan a la calidad de organización criminal, pero sí a bandas, y necesitamos ahí establecer protocolos" de investigación especializados.

Caso Boluarte

De otro lado, el fiscal de la Nación se refirió al caso de la expresidenta Dina Boluarte, diciendo esperar que asista a la audiencia programada para este miércoles donde se evaluará el pedido de impedimento de salida del país. "Esperemos que se allane y se facilite la imposición de la medida", indicó Gálvez sobre el requerimiento fiscal.