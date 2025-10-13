Congresista Edward Málaga sobre la elección de José Jerí: “lo han buscado por su docilidad”

Este último domingo en El Valor de la Verdad, el conductor Beto Ortiz entrevistó a los congresistas Roberto Chiabra y Edward Málaga, quienes dieron sus opiniones sobre la reciente decisión de vacar a Dina Boluarte y el futuro del país bajo la presidencia de José Jerí, quien ha sido fuertemente cuestionado.

El congresista Edward Málaga señaló que la razón por la que se eligió a José Jerí de Somos Perú, como presidente es que se ha mostrado “servil” al gobierno. “Lo han buscado para la Mesa Directiva y para la presidencia por su docilidad, porque no es un líder, porque ha sido servil al gobierno de Boluarte y ha entrado a todas las negociaciones posibles con todas las bancadas para comisiones y otras cosas (…) Es una persona a la que le van a imponer las cosas”, manifestó.

Además, añadió que lo que puede ayudar a su permanencia es que escoja a un gabinete que no responda a “cuotas” (políticas). En esa misma línea, el congresista Roberto Chiabra dijo que “si no escoge un premier y un Gabinete que haga bien las cosas, lo va a tener difícil. Ya sucedió con Merino”, advirtió.

NO CUMPLEN SU PALABRA

Los congresistas estuvieron de acuerdo en que no se ha cumplido con lo que se estableció en el Congreso. Roberto Chiabra narró que varios lo habían propuesto como presidente y que él aceptó, sin embargo, no se cumplió el compromiso que se hizo desde que se habló de una posible vacancia de Boluarte.

Málaga explicó que el compromiso era que no debía usarse la presidencia del Congreso para llegar a la presidencia de la República y que debía convocarse a una nueva mesa directiva, lo cual no se cumplió.

APURO POR “VACAR” A DINA

El congresista Málaga señaló que los grupos parlamentarios de la izquierda presionaron para debatir la vacancia. Finalmente se dieron las circunstancias para que ese panorama se hiciera factible. “Considero que era pertinente vacar a Dina, pero el siguiente paso era colocar a alguien mínimamente aceptado”, enfatizó.