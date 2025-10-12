Elecciones 2026: Mañana vence plazo para renuncias de autoridades y altos cargos que deseen postular

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que este lunes 13 de octubre del 2025 vence el plazo para que las autoridades y altos funcionarios que deseen postular en las elecciones generales 2026 presenten su renuncia.

Según la Resolución 0110-2025-JNE, esta disposición aplica para ministros, viceministros, gobernadores, vicegobernadores, alcaldes y a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Procedimientos específicos

En el caso de los gobernadores regionales, la renuncia se presenta ante el consejo regional y debe remitirse al JNE mediante la mesa de partes virtual hasta el 20 de octubre del 2025, asumiendo inmediatamente el vicegobernador la función. Los alcaldes deben presentar su renuncia al concejo municipal y enviar el cargo al JNE en el mismo plazo, asumiendo el burgomaestre encargado con credencial del organismo electoral.

Disposiciones para otros funcionarios

Por su parte, los funcionarios y trabajadores del sector público no requieren presentar renuncia, sino una licencia sin goce de haber que deberá solicitarse ante su entidad. El JNE precisó que esta licencia debe concederse a partir del 11 de febrero del 2026, es decir, 60 días antes de las elecciones generales.

Requisitos para inscripción

En todos los casos, los documentos de renuncia o licencia deben presentarse como cargo ante el jurado electoral especial correspondiente al momento de inscribir la candidatura. El organismo electoral señaló que estas disposiciones buscan dar claridad a las organizaciones políticas y garantizar que se cumplan los requisitos legales en la presentación de listas y fórmulas de candidatos.