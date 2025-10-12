Francisco Sagasti sobre presidente José Jerí: Espero que escuche los reclamos y demandas

El exmandatario Francisco Sagasti, publicó en la víspera un pronunciamiento dirigido al presidente José Jerí, en el que le recomienda, entre otros puntos, conformar un gabinete ministerial que permita el diálogo con todos los sectores del país y emprender una lucha frontal contra las organizaciones criminales.

"Un gabinete ministerial (...) de amplio diálogo con todos los sectores de la ciudadanía. La primera tarea del nuevo gobierno debe ser iniciar una lucha frontal contra la delincuencia y el crimen en todas sus manifestaciones, y especialmente el sicariato que asesina por encargo y sin reparo", escribió.

DEVOLVER LA TRANQUILIDAD

También le instó a revisar y modificar las leyes que dificultan la gobernabilidad. Asimismo, resaltó que es momento que la corrupción y el interés mezquino que mostraron algunos representantes del Parlamento Nacional y del gobierno se dejen de lado para enmendar el rumbo y devolver la tranquilidad al país.

Esos cambios "permitirían avanzar con determinación en un número limitado de objetivos que podrían devolver a la ciudadanía la confianza en el gobierno y la esperanza en el futuro. Espero que este nuevo gobierno escuche los reclamos y demandas ciudadanas", agregó Sagasti Hochhausler.