Presidente José Jerí sobre gabinete ministerial: Lo estamos armando con la debida responsabilidad

El presidente José Jerí llegó anoche hasta el distrito de San Juan de Miraflores, donde se registró un voraz incendio que afectó viviendas y negocios. Tras una intensa labor, que duró varias horas, los bomberos lograron controlar la emergencia.

"Felizmente el incendio ha sido controlado. Ha sido una acción rápida como Estado, de todas las instancias, y ahora estamos viendo qué sigue. La voluntad del Gobierno es atender todas las emergencias estando en el campo", declaró.

CONFORMACIÓN DEL GABINETE

Pese a la tensión del momento, fue consultado sobre la conformación del nuevo gabinete ministerial, señalando que el tema "se está viendo con la debida responsabilidad. Estamos armando el gabinete” y siguió comentado sobre el incendio.

Finalmente, el jefe de Estado insistió en que su prioridad ahora es atender a las familias afectadas por el siniestro, "veremos dónde van a dormir las personas damnificadas, la ropa y la alimentación en los próximos días", informa Perú 21.