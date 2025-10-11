Gobierno de José Jerí convoca al Acuerdo Nacional para construir agenda ante inseguridad ciudadana

El gobierno del Perú, encabezado por José Jerí, anunció este sábado la convocatoria al Acuerdo Nacional con el objetivo de construir una agenda precisa frente a la inseguridad ciudadana, uno de los principales problemas que enfrenta el país.

Dicho anuncio fue realizado a través de una publicación en la cuenta oficial de la Presidencia en la red social X (antes Twitter), donde se señaló que la medida busca abrir espacios de diálogo sobre seguridad, procesos electorales y economía.

Objetivos del diálogo

La convocatoria busca "garantizar un proceso electoral limpio y ordenado, así como definir medidas de impulso para nuestra economía", según precisó el mensaje oficial en la red social. El Foro del Acuerdo Nacional es un mecanismo tripartito de diálogo integrado por representantes del Gobierno en sus tres niveles, partidos políticos con representación en el Congreso y organizaciones de la sociedad civil con presencia nacional.

Articulación con demás entidades

Con esta convocatoria, el Ejecutivo busca articular una respuesta conjunta del Estado y la sociedad frente a la creciente inseguridad, además de fortalecer la estabilidad política y económica en el marco de un nuevo proceso de diálogo nacional. El mecanismo pretende construir consensos entre los diferentes niveles de gobierno, fuerzas políticas representadas en el Congreso y organizaciones sociales de alcance nacional.

Convocatoria tras reunión con otras autoridades

La convocatoria se produce un día después de que el presidente José Jerí sostuviera una reunión con los titulares de los poderes del Estado y el Ministerio Público, donde se abordaron temas relacionados con la seguridad y la coordinación institucional.