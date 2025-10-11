Lima Expresa acusa a MML de desacato por vía paralela a peaje y advierte riesgo de nuevos arbitrajes

La empresa Lima Expresa advirtió que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) incurriría en desacato a una orden del tribunal internacional de arbitraje (CIADI) al inaugurar una vía paralela sin peaje a la altura del peaje de Monterrico, en dirección a la Avenida Separadora Industrial.

Según el comunicado de la concesionaria, el tribunal con sede en Washington ordenó expresamente al Estado peruano no abrir dicha vía por considerar que constituye una intervención ilegal sobre activos de la concesión.

Alertan nuevos arbitrajes y vulneración de compromisos

La empresa señaló que "la apertura de esta vía representaría una violación directa de las obligaciones contractuales asumidas por el Estado peruano" y alertó que la medida expone al país a nuevos arbitrajes internacionales.

Lima Expresa también sostuvo que el terreno utilizado por la comuna limeña pertenece a los activos de la concesión que debieron ser transferidos hace más de una década, vulnerando los compromisos vigentes.

Cuestionamientos técnicos

La compañía calificó la obra como un proyecto sin sustento técnico que no reducirá la congestión ni mejorará la seguridad vial, afirmando que existen rutas libres y seguras que conectan los distritos de La Molina y Ate.

Asimismo, indicó que esta construcción bloquea proyectos clave como la modernización del peaje de Monterrico, una propuesta privada presentada hace dos años que permitiría ahorrar más de un millón de horas de viaje al año.

Llamado al diálogo

Finalmente, Lima Expresa exhortó a la Municipalidad Metropolitana de Lima a detener las intervenciones que violan el contrato de concesión y a retomar el diálogo técnico e institucional. La empresa busca continuar mejorando la movilidad en la capital sin comprometer la seguridad jurídica ni la calidad de los servicios viales, según señaló en su comunicado oficial.