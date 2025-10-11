Confiep: Un gabinete ministerial solvente permitirá la estabilidad política y la llegada de inversiones

Esta mañana, en entrevista con Canal N, Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), consideró que la formación de un gabinete técnico y solvente permitirá una estabilidad política y la llegada de inversiones.

Dijo también que el empresariado confía en que el presidente José Jerí, conformará un equipo técnico de mucho nivel, con colaboradores competentes, de amplia experiencia, lo que impacta directamente en la percepción de confianza en el nuevo Gobierno.

ENFRENTAR LA DELINCUENCIA

“Si tenemos un buen primer ministro, buen ministro de Economía, y esos ministros solventes, te dan confianza y son personas que atraen inversiones”, afirmó. Añadió que si ocurre lo contrario podrían registrarse permanentes crisis como lo que acabamos de pasar.

Por otro lado, Zapata Ríos remarcó que necesita enfrentar el alarmante aumento de la delincuencia, así como avanzar hacia un proceso electoral transparente, elementos que repercuten en las decisiones del sector privado y la inversión extranjera.