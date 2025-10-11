Jorge Chávez Cotrina es designado nuevo fiscal coordinador contra la Criminalidad Organizada

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, designó a Jorge Chávez Cotrina como nuevo coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada. La decisión se oficializó este sábado 11 de octubre mediante una resolución publicada en el boletín de normas legales de El Peruano, donde también se dispuso el retiro de Fany Soledad Quispe Farfán del cargo.

Chávez Cotrina asumirá funciones como coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, como jefe de la oficina de coordinación y enlace en delitos de tráfico ilícito de drogas, y como responsable del despacho de coordinación del Ministerio Público con agencias internacionales.

Una parte importante de las nuevas funciones implica la coordinación directa con organismos internacionales, particularmente con la sección de asuntos de narcóticos de la embajada de Estados Unidos.

Facultades de Chávez Cotrina

La resolución otorga a Chávez Cotrina facultades de enlace y coordinación en procesos relacionados con el crimen organizado, incluyendo cooperación con entidades extranjeras que participan activamente en la lucha contra el narcotráfico en el país.

Contexto de designación

La medida se da en un contexto de constantes ajustes dentro del Ministerio Público, donde los puestos de liderazgo están siendo ocupados por fiscales con experiencia comprobada en investigaciones de alto impacto. Esta reorganización operativa busca intensificar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico mediante un fortalecimiento de las capacidades institucionales.