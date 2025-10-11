EEUU expresó su compromiso para trabajar con el presidente José Jerí en las "prioridades más urgentes"

En un mensaje publicado anoche en las redes sociales de la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental, Estados Unidos expresó su compromiso para trabajar con el presidente del Perú, José Jerí Oré, en las "prioridades más urgentes" para el país.

“Estados Unidos se comprometen a trabajar productivamente con el presidente José Jerí en las prioridades más urgentes. Reafirmamos nuestra asociación de casi 200 años y mantenemos nuestro compromiso de apoyar la estabilidad, la seguridad y a las instituciones democráticas del Perú", publicaron.

INSEGURIDAD CIUDADANA

En su discurso tras juramentar como nuevo jefe de Estado, José Jerí, habló sobre temas que abordará inmediatamente en su Gobierno, entre ellos la lucha contra la inseguridad ciudadana, una situación que tiene muy preocupado a los ciudadanos.

“El mal que nos aqueja en este momento es la delincuencia. Ellos son nuestros enemigos y debemos declararles la guerra. Para ello contamos con nuestra Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas y el compromiso de todas las instituciones del Estado”, señaló.