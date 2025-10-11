JEE confirma que César Acuña infringió neutralidad electoral: conminó a la población a votar por APP

El Jurado Electoral Especial de Trujillo confirmó mediante la Resolución N°00278-2025-JEE-TRUJ/JNE, emitida el 9 de octubre, que el gobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, incurrió en infracción al reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad.

De acuerdo con la fiscalización del órgano electoral, el pasado 2 de octubre a las 8:23 p.m., se difundió en la cuenta oficial de Facebook de Acuña un video donde realiza actos de proselitismo político.

En dicha grabación, el gobernador conminó a la población a elegir a APP, presentándola como "la mejor opción para ser diputado, para ser senador" y destacando que es "el partido más organizado" con más de 500 mil afiliados.

Fundamento legal y sanciones

El Jurado Electoral declaró que Acuña incurrió en las infracciones previstas en los numerales 32.1.2 y 32.1.5 del artículo 32 del Reglamento Electoral, concordante con el literal "b" del artículo 346 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Acuña se pronuncia tras infracción

Ante ello, se dispuso la remisión de los actuados al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Consejo Regional de La Libertad para que actúen conforme a sus atribuciones. En sus descargos, César Acuña reconoció haber efectuado la conducta materia de análisis, pero sostuvo que no cometió infracción alguna.