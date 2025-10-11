José Jerí pide a ministros informe sobre sus portafolios: documento deberá ser remitido en 24 horas

El presidente José Jerí remitió un oficio a los ministros solicitando, en un plazo de 24 horas, un informe sobre la situación de sus portafolios. Según el documento, los datos permitirán “fortalecer la articulación, evaluación y priorización de las políticas públicas”.

El informe deberá incluir cinco aspectos. En primer lugar, la gestión presupuestal, con detalles sobre la ejecución de los recursos asignados durante el año. También un balance de los programas, proyectos y servicios prioritarios, con los resultados alcanzados.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

En tercer lugar, el documento deberá incluir un análisis de la gestión de recursos humanos, número de servidores, plazas ocupadas y vacantes. Asimismo, un diagnóstico institucional, con las fortalezas, limitaciones y oportunidades que enfrente cada cartera.

Finalmente, el documento solicita que los titulares de cada cartera propongan medidas de mejora o iniciativas estratégicas que contribuyan, a corto, mediano y largo plazo, al fortalecimiento de la gestión pública y al cumplimiento de los objetivos nacionales.