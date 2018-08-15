El presidente de la República, José Jerí, lideró durante la madrugada de este sábado 11 de octubre un operativo simultáneo en diversas cárceles del país para enfrentar al crimen organizado que opera desde estos establecimientos penitenciarios.

La intervención se realizó en paralelo en los penales de Ancón I (Lima), Lurigancho (Lima), El Milagro (Trujillo) y Challapalca (Moquegua). Más de 200 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) participaron en los operativos.

Como resultado de las intervenciones se incautaron celulares y accesorios de equipos telefónicos, armas punzocortantes y droga, elementos utilizados por los reclusos para cometer delitos como extorsión y sicariato desde los penales.

Intervención en cárceles

Los agentes revisaron a los internos y luego minuciosamente cada celda, así como patios, pasadizos, servicios higiénicos y espacios reducidos en los cuatro establecimientos penitenciarios intervenidos, con el objetivo de requisar objetos prohibidos y garantizar el orden y la seguridad penitenciaria.

Operativos continuarán

El jefe del INPE, Iván Paredes, quien participó en la intervención, recibió el encargo del presidente de continuar realizando operativos de seguridad en penales de todo el país. "Tanto el Gobierno como el INPE redoblan esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Seguiremos combatiendo la delincuencia con firmeza y transparencia", señaló Paredes Yataco.