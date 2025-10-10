Juan Sheput: "Dos accesitarios son los actuales presidentes de la República y el Congreso"

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció tras la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente y la asunción de José Jerí Oré como nuevo presidente de la República.

A través de su cuenta en la plataforma X, el exjefe del MTPE lamentó la nueva crisis e inestabilidad política que atraviesa el país y cuestionó que tanto la presidencia de la República como la del Congreso hayan caído en manos de dos funcionarios que llegaron como accesitarios.

"Dos accesitarios, que no alcanzaron los votos para llegar al parlamento son los actuales presidentes de la República y el Congreso. José Jeri lo hace reemplazando a Martín Vizcarra. Fernando Rospigliosi cuando fallece Hernando Guerra García. Esto es un símbolo de los lamentables tiempos actuales", se lee en el tuit.

SOBRE LA GESTIÓN DE JERÍ

Asimismo, Juan Sheput señaló que la toma de decisiones de José Jerí al momento de conformar el Gabinete Ministerial y a personas en puestos clave de entidades como EsSalud, permitirá conocer si su gobierno representa "un cambio de actitud o más de lo mismo".