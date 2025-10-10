Patricia Chirinos a José Jerí: "Que no se vea de este nuevo Gabinete una repartija política"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció tras la asunción de José Jerí como presidente de la República, en reemplazo de Dina Boluarte, quien fue vacada por incapacidad moral permanente.

Al ser consultada sobre sus expectativas sobre la conformación del nuevo Gabinete Ministerial, la parlamentaria recomendó al flamante jefe de Estado evitar las "repartijas políticas" al momento de designar a sus ministros.

"Yo creo que tiene que ser un Gabinete de ancha base. Sé que el presidente Jerí ya está trabajando en el tema y si pudiera darle alguna recomendación le diría que no se vea de este Gabinete una repartija política, sino que se de prioridad a buenos técnicos y profesionales", dijo.

REUNIONES

Cabe precisar que, tras asumir la presidencia, Jerí Oré se reunió en su primer día como mandatario con exministros y actuales autoridades, entre los cuales destacan el extitular del MEF, Raúl Pérez-Reyes y el presidente del INPE, Iván Yataco.