Congreso: Presentan proyecto de ley para que expresidentes vacados no tengan pensión vitalicia

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo que los presidentes de la República que hayan sido vacados por el Parlamento no tengan derecho a acceder a una pensión vitalicia.

La propuesta del parlamentario de la bancada celeste busca incorporar el artículo 2-A en la Ley 26519, Ley que establece pensión para expresidentes constitucionales de la República.

"La finalidad de la Ley es establecer prohibiciones al deber de otorgar pensión a los expresidentes, cuando estos no hayan cumplido su mandato constitucional por las causales previstas en la presente ley", indica el proyecto.

DINA BOLUARTE VACADA

Cabe precisar que este proyecto ingresó al área de trámite documentario el 9 de octubre a las 8:13 p.m., apenas unas horas antes de que el Parlamento aprobara la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.