César Acuña sobre José Jerí: "Tiene la oportunidad de hacer un gran Gabinete"

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se pronunció sobre la asunción de José Jerí Oré como presidente de la República, tras la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.

En declaraciones a la prensa, el también líder de Alianza Para el Progreso respaldó la vacancia de Boluarte Zegarra, señalando que su continuidad en el cargo era insostenible debido a su inacción para hacer frente a la inseguridad ciudadana.

"(Dina Boluarte) ha mostrado que no tenía políticas claras para revertir el tema de la inseguridad. El pueblo no aguantaba más, muchos muertos, muertos todos los días, por lo tanto, la decisión del Congreso fue vacarla y tener un nuevo presidente", dijo.

SOBRE JOSÉ JERÍ

Asimismo, señaló que el nuevo presidente, José Jerí, tiene la oportunidad de devolverle la estabilidad política al país en el tiempo que queda previo a las elecciones y conformar un Gabinete que esté a la altura de las necesidades del país.

"Ahora el nuevo presidente tiene una gran responsabilidad de responder a las expectativas de los peruanos y esto lo va a responder, ahora tiene la oportunidad de hacer un gran Gabinete, un gran Gabinete que le ayude [...] a revertir la inestabilidad en el Perú", sostuvo.