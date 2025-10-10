Carlos Anderson: "Una persona que no logró los votos para ser congresista hoy es presidente"

El congresista de la República, Carlos Anderson, se pronunció tras la juramentación de José Jerí como nuevo presidente de la República, tras la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.

En entrevista para Exitosa Noticias, el parlamentario cuestionó la asunción de Jerí Oré como nuevo jefe de Estado y recordó que llegó al congreso únicamente por ser accesitario de Martín Vizcarra, quien inhabilitado para ejercer como legislador.

"Tenemos, fíjate, una persona que no logró los votos para ser congresista, fue accesitario, y hoye en día es presidente del Perú y a él le puso la banda ¿Quién? Otro accesitario, el señor Rospigliosi", dijo.

SOBRE EL GOBIERNO DE JERÍ

En ese sentido, Anderson Ramírez señaló que el gobierno de José Jerí es "exactamente lo mismo, peor todavía", en comparación con los 3 años de gestión que tuvo Boluarte Zegarra.

"Lo que antes tenía que era un jugadora, que tenía su propio interés, ahora ya no la tiene, ahora tienes a alguien que depende total y absolutamente de la voluntad de los partidos que conforman el pacto", sostuvo.