José Jerí: la vertiginosa y cuestionada carrera política del presidente del Perú

Es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido nuestro país. José Enrique Jerí Oré, abogado limeño de 38 años, militante de Somos Perú, y hasta hace unas horas presidente del Congreso, juró anoche como jefe de Estado, tras la destitución de Dina Boluarte.

Es egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y bachiller en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villareal. Desde que era estudiante militó en el Partido Democrático Somos Perú, en el que ocupó cargos de dirigencia juvenil.

Su salto político llegó de casualidad, asumió una curul en reemplazo del inhabilitado Martín Vizcarra, quien no pudo jurar como congresista en 2021. Desde entonces, Jerí Oré construyó un perfil moderado, conciliador y lo logró, nunca se enemistó con nadie.

COALICIÓN IMPENSABLE

Muchos califican su discurso ponderado como transaccional. Su elección como titular del Congreso fue posible gracias a una coalición impensable, los respaldaron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Avanza País, Perú Libre y Somos Perú.

Sin lugar a dudas, desde que llegó al Legislativo José Jerí supo mover muy bien sus fichas y hoy es el presidente de la República, aunque sea por menos de un año. Lo logró sin votos, sin un partido político sólido y sin una dilatada carrera partidaria, informa Caretas.