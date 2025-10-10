Presidente José Jerí pide la unión de las instituciones del Estado para terminar con la inseguridad

Tras juramentar como nuevo jefe de Estado, José Jerí, brindó un breve discurso ante el Pleno del Congreso de la República, donde comentó distintos temas que abordará inmediatamente, entre ellos la lucha contra inseguridad ciudadana, las elecciones generales del 2026 y acciones para el desarrollo del país.

“El mal que nos aqueja en este momento es la delincuencia. El principal enemigo está en las calles, en las bandas y organizaciones criminales. Ellos son hoy nuestros enemigos y debemos declararles la guerra. Para ello contamos con nuestra Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas y el compromiso de todas las instituciones del Estado”, señaló.

GOBIERNO DE TRANSICIÓN

Jerí Oré dijo también que uno de los compromisos centrales de su gobierno de transición será garantizar completamente la transparencia, legalidad y neutralidad del próximo proceso electoral, convocado para el domingo 12 de abril de 2026, que conducirá a la elección del nuevo gobierno constitucional.

Finalmente, sostuvo que en estos momentos nuestro país exige humildad, responsabilidad y compromiso de sus autoridades. “Nuestra población (…) merece tener esperanza en que podemos ser una mejor nación. En democracia y en tranquilidad, podemos construir el país que siempre debimos ser”, puntualizó.