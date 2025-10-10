Fiscal de la Nación anuncia pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte tras su vacancia

Tomás Gálvez explicó que la decisión se tomó tras conocerse la destitución de Boluarte, con el objetivo de evitar un posible peligro procesal.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció que el Ministerio Público prepara un requerimiento de impedimento de salida del país contra la ahora expresidenta Dina Boluarte, luego de que el Congreso aprobara su vacancia por incapacidad moral permanente.

En declaraciones a un medio local, Gálvez explicó que la decisión se tomó tras conocerse la destitución de Boluarte, con el objetivo de evitar un posible peligro procesal vinculado a las carpetas fiscales en curso que enfrenta la exmandataria.

“A la amanecida estaremos presentándolo ante el juez y esperamos que nos atienda en la brevedad posible. Esto ha sido una cuestión sorpresiva, no lo teníamos previsto y estamos trabajando en ello”, declaró el fiscal de la Nación.