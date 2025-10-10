José Jerí juró como presidente de la República tras vacancia de Dina Boluarte

“Asumo el cargo de presidente, de acuerdo con la Constitución, hasta el 26 de julio de 2026”, expresó durante su discurso en el Congreso de la República.

José Enrique Jerí Oré juró como presidente de la República luego de que el Congreso aprobara la vacancia por incapacidad moral permanente de la mandataria Dina Boluarte Zegarra. El acto de juramentación se realizó en el hemiciclo del Congreso, donde Jerí asumió el cargo de manera transitoria, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú.

“Asumo el cargo de presidente, de acuerdo con la Constitución, hasta el 26 de julio de 2026”, declaró Jerí durante su discurso de investidura, en el que llamó a la unidad nacional e hizo un llamado a todos los sectores políticos a trabajar por la estabilidad del país. Su asunción se dio luego de que el Pleno rechazara una moción de censura presentada contra la Mesa Directiva que él encabezaba.

En su primer mensaje como jefe de Estado, el nuevo presidente afirmó que su principal reto será enfrentar la criminalidad organizada y fortalecer la seguridad ciudadana, uno de los temas más críticos del país en los últimos meses. “Pido el apoyo firme de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para devolver la tranquilidad a las familias peruanas”, expresó.

SOBRE ELECCIONE 2026

Asimismo, Jerí garantizó que su gobierno transitorio trabajará para asegurar un proceso electoral transparente y democrático con miras a los comicios generales del 2026. Tras su juramentación, el congresista Fernando Rospigliosi asumió la presidencia del Congreso, completando así la nueva estructura del poder político tras la salida de Dina Boluarte del Ejecutivo.