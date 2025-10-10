Abogado de Dina Boluarte: "No acudiremos al Parlamento"

Juan Carlos Portugal Sánchez anunció que no acudirá al Congreso de la República para ejercer la defensa de la mandataria frente al debate de vacancia presidencial.

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal Sánchez, anunció que no acudirá al Congreso de la República para ejercer la defensa de la mandataria frente al debate de vacancia presidencial, argumentando que el proceso vulnera el derecho al debido proceso y a la defensa.

En un comunicado difundido este jueves, Portugal calificó de “violatorio” el accionar del Parlamento al otorgar solo 50 minutos entre la notificación y la audiencia en la que se debatirá la destitución de la jefa de Estado.

“Un debido proceso parlamentario tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa y su preparación dentro de un plazo razonable es una de ellas. Hoy, el parlamento nacional renunció a esta garantía y consumará su violación. ¡No lo convalidaremos!”, expresó el abogado.

El defensor de Boluarte sostuvo que el término “inmediato” previsto en el reglamento no puede interpretarse como una limitación del derecho a un plazo razonable para preparar la defensa, y enfatizó que “lo legal no hace automáticamente razonable al procedimiento”.

¿SANCIONES?

Asimismo, recordó que existen jurisprudencias del Tribunal Constitucional que sancionan actuaciones similares por atentar contra garantías fundamentales. “Los derechos y garantías constitucionales no tienen rostro. No lo convalidaremos, y por esa razón, no acudiremos al parlamento nacional. No en estas condiciones”, concluyó el comunicado.