Norma Yarrow durante debate de vacancia: “Es de humanos pedir perdón porque sí nos hemos equivocado”

La congresista de Renovación Popular pidió al Congreso votar a favor de la vacancia y reconoció errores de todos los congresistas que ahondaron en la crisis que vive el Perú actualmente.

Durante el debate parlamentario sobre la vacancia presidencial contra Dina Boluarte, la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) hizo un llamado a la autocrítica dentro del Congreso. “Nosotros somos electos por el pueblo y a eso nos debemos. Esta vacancia debe ser votada porque debemos enmendar muchos errores que hemos cometido”, expresó. La legisladora aseguró que el Parlamento tiene la obligación de reconocer sus fallas y escuchar el malestar ciudadano frente a la actual crisis política.

Yarrow: “No podemos seguir viviendo en una fantasía sometiendo a peruanos”

Yarrow cuestionó duramente al Ejecutivo por su manejo de gobierno y la falta de respuestas ante las demandas sociales. “No podemos seguir viviendo en una fantasía sometiendo a peruanos, esa es una incapacidad moral”, afirmó. Criticó también que “la presidenta y su gabinete solo saben reciclarse en el tiempo y no han sabido poner inteligencia”, además de señalar que “nuestra PNP también ha sido maltratada y existe corrupción dentro”.

La congresista insistió en que el pueblo tiene derecho a reclamar frente a los abusos del poder. “La gente tiene derecho al reclamo, a un reclamo justo, que todo peruano que es maltratado y violentado por un gabinete y una presidenta que solo saben reciclarse en el tiempo pueda expresar”, indicó. Agregó que “es de humanos pedir perdón porque sí nos hemos equivocado, porque hemos dividido al país”.

En otro momento, Yarrow manifestó su orgullo por haber impulsado una de las mociones de vacancia contra Boluarte. “Me siento orgullosa de haber presentado una moción de vacancia porque merece ser vacada”, subrayó. Además, alertó sobre el aumento de la violencia e inseguridad ciudadana: “Se está muriendo la gente: siete peruanos diarios (en asesinatos). Yo les pido a los peruanos y a la gente que sigamos unidos en esta vacancia”, concluyó.