Congresista envía carta a más de 40 embajadas pidiendo que no le den asilo a Dina Boluarte

El congresista Elías Varas Meléndez, integrante del Congreso de la República, remitió este jueves 9 de octubre el Oficio Múltiple N° 002-2025-2026-EMVM-CR a casi medio centenar de embajadas acreditadas en Lima, entre ellas las de Rusia, Alemania, Arabia Saudita, Estados Unidos y Brasil, para advertir sobre un eventual pedido de asilo político que, según indica, podría ser presentado por la presidenta Dina Boluarte en el marco de la actual crisis política que enfrenta el país.

El documento, de carácter oficial, fue dirigido a más de 40 representaciones diplomáticas, incluyendo la Delegación de la Unión Europea, y busca informar a la comunidad internacional sobre las posibles maniobras que —según Varas— la mandataria podría ejecutar con el fin de evadir responsabilidades políticas o judiciales. El parlamentario precisó que el oficio tiene como objetivo prevenir acciones que comprometan la soberanía nacional” en caso de que la jefa de Estado intente acogerse a la protección de alguna embajada extranjera.

Embajadas de todo el mundo notificadas

Entre los países a los que fue remitido el documento figuran Argentina, Brasil, México, España, Francia, China, Japón, Corea del Sur, Israel, Turquía y Marruecos, además de diversas naciones de América Latina, Europa, África y Asia. De acuerdo con fuentes parlamentarias, el legislador sustentó su decisión en la necesidad de que el cuerpo diplomático mantenga transparencia frente a cualquier solicitud de asilo que pueda surgir en medio de la crisis política y las recientes mociones de vacancia contra la mandataria.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el oficio del congresista Varas. Sin embargo, voceros cercanos al Gobierno han reiterado en anteriores ocasiones que la presidenta Boluarte no contempla solicitar asilo diplomático y que continuará ejerciendo sus funciones conforme a la Constitución.