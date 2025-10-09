Carlos Mesía cuestiona moción de vacancia contra Boluarte: "Lo que el Parlamento quiere hacer es un golpe de Estado"

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, se pronunció sobre las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, tras el atentado a balazos contra la orquesta Agua Marina, que dejó a 4 de sus integrantes heridos.

En entrevista para Canal N, el extitular del TC cuestionó duramente las iniciativas presentadas contra la jefa de Estado y advirtió que el Congreso de la República estaría cometiendo un "golpe de Estado", en caso dichas mociones reciban luz verde. Precisó que, en lugar de ello, el Legislativo debería censurar al premier Eduardo Arana.

"Lo que el Parlamento quiere hacer es un golpe de Estado. Lo que tiene que hacer el Parlamento es llamar al primer ministro y censurarlo para que la presidenta recomponga el Gabinete y ponga gente más capaz", manifestó.

SOBRE "INCAPACIDAD MORAL"

Asimismo, Mesía señaló que no corresponde vacar a Boluarte Zegarra por presunta incapacidad moral permanente: "¿Qué ha hecho?, ¿Ha robado?, ¿Ha tenido relaciones sexuales con un menor de edad? [...] la presidenta es inepta, pero no es incapaz", sostuvo.