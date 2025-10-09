José Cevasco: “No se podrá debatir la vacancia esta misma noche, será en la siguiente sesión”

El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, se pronunció sobre las tres mociones de vacancia contra la presidente Dina Boluarte y que ya han sido ingresadas de manera oficial a la mesa de partes del Parlamento. Según se pudo conocer, cuentan con el respaldo de varias bancadas para destituir a la mandataria.

En entrevista con 24 Horas, Cevasco explicó que el primer paso es que el pleno tome conocimiento de la presentación de las mociones. “ En esta sesión, el presidente del Congreso ordena al relator que dé lectura a las mociones de vacancia que se han presentado”, detalló.

"Una vez realizada la lectura, el reglamento establece que el debate para admitir las mociones se realizará en una siguiente sesión", señaló, agregando que podría convocarse mañana, según lo decida el presidente del Congreso.

PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LA VACANCIA

Cevasco señaló que, de acuerdo con el reglamento del Congreso, la votación para aprobar el trámite debe realizarse no antes del tercer día ni después del décimo día de que el pleno tome conocimiento de las mociones. El plazo puede acortarse únicamente si cuatro quintas partes del total de congresistas, es decir más de 104 parlamentarios, votan a favor.

"Tras la votación de aprobación, el reglamento indica que se deben enviar copias de las mociones a la presidenta, cuya asistencia no es obligatoria para continuar con el trámite", indicó.

Finalmente, el exoficial descartó que esta misma noche se debata la vacancia contra Dina Boluarte, reiterando que el debate se realizará en la siguiente sesión, que podría ser mañana, según el calendario que determine el presidente del Congreso. "Según el reglamento, una vez que las mociones son puestas en conocimiento del pleno, el debate se realizará en la siguiente sesión, que podría convocarse mañana”, indicó.