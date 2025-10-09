Castillo sobre vacancia a Boluarte: “El fujicerronismo y la DBA exhiben su desesperación por aparecer lejos de la usurpadora”

El expresidente Pedro Castillo volvió a pronunciarse desde su cuenta en X (antes Twitter) y aseguró que “la vacancia o renuncia de la usurpadora siempre ha sido una exigencia popular”. En su mensaje, el exmandatario afirmó que “los hijos del pueblo derramaron su sangre y perdieron la vida por orden de un gobierno de facto”, en alusión a las protestas ocurridas tras su destitución.

Castillo también señaló que los sectores políticos que —según él— lo llevaron a perder el poder ahora intentan alejarse del actual Gobierno. “Hoy, la hipocresía de los golpistas que llevaron a Dina Boluarte al poder […] quieren borrar sus huellas del escenario de la dictadura”, escribió. Asimismo, acusó al “fujicerronismo y la DBA” de buscar votos y “garantizar el fraude electoral”, asegurando que estos grupos “exhiben su desesperación por aparecer, convenientemente, lo más lejos posible de la usurpadora”.

Castillo: “La movilización social es, históricamente, la fuente de la victoria”

En otro pasaje de su publicación, el exmandatario convocó a sus seguidores a no detener las manifestaciones. “Hermanos y hermanas de todos los pueblos del Perú: no renunciaremos a seguir luchando”, expresó. Añadió que “la movilización social es, históricamente, la fuente de la victoria para recuperar y restituir el gobierno del pueblo que se me encomendó”, en referencia a su salida del poder en diciembre de 2022.

El mensaje concluye con una frase en mayúsculas: “¡Solo el pueblo salva al pueblo!”, con la cual Castillo reafirma su respaldo a las movilizaciones y mantiene su posición crítica hacia la administración de Dina Boluarte quien, cabe recordar está en el poder debido a que ingresó en la plancha presidencial que lideró él mismo.