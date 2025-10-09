Alejandro Cavero respalda vacancia presidencial: "El Perú no aguanta más la incapacidad del Gobierno"

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, expresó su respaldo a la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, por presunta "incapacidad moral" tras el atentado a balazos contra la orquesta Agua Marina, durante su última presentación en el Círculo Militar de Chorrillos.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario anunció que firmó la moción impulsada por la bancada de Renovación Popular, y acusó a su gobierno de no tener la capacidad necesaria para hacer frente a la inseguridad ciudadana.

"He firmado la moción de vacancia presidencial. El Perú no aguanta más la incapacidad del Gobierno para resolver el problema de la inseguridad. Si la señora no puede darle tranquilidad a los peruanos entonces debe irse", se lee en el tuit.

APP, FP Y AVANZA PAÍS RESPALDAN VACANCIA

Cabe precisar que Alianza Para el Progreso (APP) y Fuerza Popular, dos de las bancadas más grandes del Congreso, anunciaron que votarán a favor de la vacancia contra Boluarte Zegarra.