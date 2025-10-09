Gobiernos regionales alertan sobre grave crisis política y anuncian pronunciamiento conjunto

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales se reunirá este jueves para definir su posición ante la actual situación del país y la probable vacancia de Dina Boluarte.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) expresó su preocupación ante lo que calificó como una “crisis de gobernabilidad” en el país. A través de un comunicado difundido este miércoles, la institución instó a las autoridades nacionales a reafirmar el respeto al Estado de derecho, a la Constitución y a los mecanismos democráticos contemplados en ella.

ANGR prepara un pronunciamiento conjunto sobre la coyuntura política

El presidente de la ANGR y gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, adelantó que este jueves 9 de octubre se llevará a cabo una reunión entre los representantes regionales para definir una postura institucional frente a la actual situación política. “Será un pronunciamiento oficial y contundente”, señaló el también gobernador, quien no ocultó su disconformidad con el trato recibido por parte del Ejecutivo.

Noriega manifestó que, pese a las reiteradas solicitudes de diálogo, no se le ha permitido reunirse con las autoridades de Palacio de Gobierno ni con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). “A mí me cerraron las puertas de Palacio y de la PCM por ser crítico. En un Estado de derecho, eso afecta el desarrollo de las regiones”, sostuvo el funcionario.

La ANGR ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de fortalecer la institucionalidad y promover la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos regionales, sobre todo en medio de un escenario político inestable que —según sus voceros— está impactando directamente en la ejecución de proyectos y en la gobernabilidad territorial.