Adriana Tudela: "Si la presidenta no puede restablecer el principio de autoridad, tiene que irse"

La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, se pronunció sobre la moción de vacancia presentada contra la presidenta Dina Boluarte, por presunta "incapacidad moral", tras el atentado a balazos contra la orquesta Agua Marina el día de ayer en Chorrillos.

A través de un vídeo en sus redes sociales, la parlamentaria cuestionó duramente la inacción del Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y señaló que la mandataria debería salir del cargo si no puede "restablecer el principio de autoridad".

"Si la presidenta Boluarte no quiere o no puede asumir el reto de restablecer el principio de autoridad, que es el mínimo indispensable para cualquier persona que quiera asumir el mando de este país, entonces lo que tiene que hacer es irse", dijo.

LEYES APROBADAS

Asimismo, Tudela resaltó que el Congreso ha venido aprobado leyes para reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana y otras a pedido de los gremios de transportistas: "Muchas de ellas, hasta el día de hoy, no han sido reglamentadas por el Ejecutivo", sostuvo.