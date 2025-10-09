Eryc Castillo tras renovar con Alianza Lima: "Prioricé el sentimiento"

El delantero de Alianza Lima, Eryc Castillo, se pronunció tras renovar su contrato con el cuadro blanquiazul hasta la temporada 2028, debido a sus buenas actuaciones, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

En declaraciones para las redes oficiales del club, el atacante ecuatoriano expresó su felicidad por haber extendido su vínculo contractual con los íntimos y aseguró que el cariño que siente por el club fue determinante en su decisión.

"Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad. Prioricé el sentimiento que uno tiene cuando llega a un lugar donde lo tratan de la mejor manera; eso fue fundamental para renovar", señaló.

SUS OBJETIVOS CON ALIANZA

Asimismo, Castillo expresó sus deseos de poder ganar cosas importantes y dejar su nombre marcado en la historia del equipo: "Quiero ganar cosas importantes con el club, a corto o mediano plazo: títulos, dejar el nombre de Alianza en lo más alto a nivel nacional e internacional. Espero poder conseguirlo", sostuvo.