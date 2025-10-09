Vacancia contra Dina Boluarte ya tendría más de 100 votos en el Congreso

La moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte ya cuenta con un respaldo mayoritario en el Congreso de la República. Según fuentes parlamentarias, al menos 108 congresistas estarían dispuestos a votar a favor de su destitución, cifra que supera ampliamente los 87 votos requeridos para hacerla efectiva.

Entre las bancadas que apoyarían la vacancia figuran Fuerza Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Bloque Magisterial, Perú Libre, Renovación Popular, la Bancada Socialista, el Bloque Democrático, Avanza País, Acción Popular y Somos Perú.

En conjunto, suman los 108 votos que marcan un punto de inflexión en la permanencia de Boluarte en Palacio, cuestionada duramente por el incremento de la inseguridad en el país y peor aún tras el reciente atentado contra la orquesta de cumbia Agua Marina en el Circuito Militar de Chorrillos.

APP SE SUMA A VACANCIA

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) anunció esta tarde, a través de un comunicado en sus redes sociales, que ha decidido respaldar la moción de vacancia presidencial presentada contra Dina Boluarte en el Congreso de la República. “Es una decisión asumida con responsabilidad y respeto al Perú. Urge recuperar la seguridad, la confianza y la esperanza de los peruanos”, expresó la agrupación política.