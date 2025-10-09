Dina Boluarte en la cuerda floja: APP anuncia que apoyará la moción de vacancia presidencial

A través de un comunicado, la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), se refirió a la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, por presunta "incapacidad moral" tras el atentado a balazos contra la orquesta Agua Marina.

En su pronunciamiento, la bancada apepista anunció que apoyará la moción impulsada por Renovación Popular, alegando que se necesita "recuperar la seguridad y la esperanza de los peruanos", que día a día se ven afectados por el desborde de la criminalidad.

"Alianza Para el Progreso [...] dadas las actuales circunstancias, ha decidido respaldar la moción de vacancia presidencial presentada en el Congreso de la República [...] urge recuperar la seguridad, la confianza y la esperanza de los peruanos", se lee en el comunicado.

FUERZA POPULAR Y SOMOS PERÚ TAMBIÉN RESPALDAN VACANCIA

Cabe precisar que Fuerza Popular y Somos Perú también anunciaron su respaldo a la moción de vacancia contra Boluarte Zegarra, la cual contaría con al menos 100 votos, teniendo en cuenta que estará respaldada por las 2 bancadas más grandes del Parlamento.