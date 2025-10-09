Dina Boluarte evitó hablar sobre ataque a Agua Marina durante evento en Palacio de Gobierno

La presidenta Dina Boluarte, este mediodía, durante un evento en Palacio de Gobierno, evitó pronunciarse sobre el ataque que sufrió anoche la orquesta Agua Marina, en un concierto en Chorrillos, que dejó cinco personas heridas.

"Seguiremos apostando por un Perú distinto al que nosotros hemos recibido, por un Perú mejor, por un Perú unido, sin violencia, porque la violencia no es buena, venga de donde venga. En unidad nos abrazamos todos", señaló en su mensaje.

En otro momento de su alocución, la jefa de Estado comentó que durante su gobierno "seguiremos trabajando sin distraernos hasta el último minuto del 28 de julio del año 2026" con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos del país.

NADA DE PALABRERÍAS

"Tenemos el compromiso de seguir destrabando obras y trabajando por la conectividad y seguridad en nuestras vías, pasamos de las promesas a los hechos, nada de palabrerías, aquí estamos construyendo patria", agregó.

La jefa de Estado, acompañada de titulares de Economía, Raúl Pérez Reyes, y de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, participó en la ceremonia de suscripción de los contratos de concesión del Proyecto Longitudinal de la Sierra tramo IV.