Patricia Chirinos: "Mientras Dina Boluarte permanezca en el poder, los peruanos seguirán muriendo"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció sobre la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, por presunta "incapacidad moral" tras el atentado a balazos contra la orquesta Agua Marina el último miércoles en el Círculo Militar de Chorrillos.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la parlamentaria aseguró que la permanencia de Boluarte en el poder es "insostenible" y aseguró que mientras siga en el cargo, más tragedias continuarán suscitándose.

"Ya esto es insostenible. Desde la bancada Renovación Popular anunciamos que presentaremos la moción de vacancia contra Dina Boluarte. La delincuencia se desborda, el país se hunde en el miedo y esta señora sigue en Palacio burlándose del Perú. Mientras ella permanezca en el poder, los peruanos seguirán muriendo", se lee en el tuit.

FUERZA POPULAR APOYA VACANCIA

Cabe precisar que, a través de sus redes sociales, la bancada de Fuerza Popular, una de las agrupaciones mayoritarias del Congreso, anunció que respaldará la vacancia de Boluarte Zegarra.