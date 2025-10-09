Fuerza Popular anuncia que apoyará moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte

El vocero de Fuerza Popular, César Revilla, informó que su bancada parlamentaria respaldará cualquier moción de vacancia presidencial que se impulse en el Congreso de la República contra la mandataria Dina Boluarte.

Dijo también de manera categórica que, de prosperar la iniciativa legislativa, su grupo político no presidirá el gobierno de transición ni integrará la Mesa Directiva del Parlamento Nacional durante ese periodo.

ADELANTO DE ELECCIONES

Asimismo, Revilla Villanueva recordó que hace dos años Fuerza Popular propuso el adelanto de elecciones, pero lamentablemente la iniciativa no recibió el apoyo del resto de los grupos políticos del Congreso.

“Si eso no hubiera pasado (la falta de apoyo a su propuesta) se habrían evitado dos años de sacrificio y pérdida de tantas vidas inútilmente”, señaló el legislador.