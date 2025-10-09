Congreso: presentarán moción de interpelación contra ministro Malaver por desborde de la criminalidad

Este tarde, la bancada de Fuerza Popular anunció que presentará una moción de interpelación contra el ministro Carlos Malaver, por los resultados negativos que tiene hasta el momento la estrategia implementada por su sector en la lucha contra la criminalidad.

El congresista César Revilla señaló que "en las próximas horas" se estará presentando la moción contra el titular del Interior y precisó que, de no ser atendida rápidamente, el Gabinete Ministerial en conjunto deberá acudir a responder ante el Pleno del Parlamento Nacional.

TODOS LOS LÍMITES

"Vamos a empezar con acciones políticas de fuerza y esperamos que el Ejecutivo reaccione de manera inmediata. Nuestros hermanos peruanos necesitan que de una vez empecemos a reaccionar y evitemos más muertes, más desastres y más ataques como los que han sufrido ayer varios hermanos", indicó.

Respecto el atentado que sufrió anoche el grupo de cumbia Agua Marina, el grupo parlamentario Fuerza Popular aseguró que el crimen organizado está desbordado, "ha cruzado todos los límites", mientras que el Gobierno "permanece pasivo e indiferente" ante esta terrible situación.