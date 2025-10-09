Congreso: presentarán moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina

La bancada de Renovación Popular (RP) anunció que presentará una moción de vacancia contra la jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra por "incapacidad moral". El grupo legislativo señaló que logrará las firmas, necesitan 33, para obligar a la mandataria a dejar el cargo.

El anuncio fue realizado por la congresista Norma Yarrow, quien confirmó que el documento se formalizará esta misma tarde, por ello ya han iniciado la recolección de las firmas necesarias para que la moción sea presentada y admitida a trámite a la brevedad posible.

MOCIONES SIMILARES

Según la bancada, esta iniciativa responde a la total desprotección en que se encuentra la ciudadanía ante el aumento de la inseguridad a nivel nacional, incluyendo asesinatos, extorsiones y ataques a agrupaciones musicales como el caso de la orquesta de cumbia Agua Marina.

Otros grupos parlamentarios, como Juntos por el Perú, también han anunciado que presentarán mociones similares por la misma causal. Al respecto, Renovación Popular no descartó unificarlas en una sola moción si coinciden plenamente en el contenido del documento.