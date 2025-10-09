Ministros César Vásquez y Morgan Quero señalan que siguen "evaluando" postular a las Elecciones 2026

Al respecto el ministro César Vásquez Sánchez, en entrevista con RPP, señaló que sigue evaluando el tema y que en los próximos días tendrá una decisión, mientras tanto está dedicado a viabilizar importantes proyectos para que continúen cuando termite su gestión.

“En realidad, todavía no lo he decidido. La fecha límite es el lunes. Todavía no tengo una decisión clara al respecto (…) Estoy evaluando, yo espero este fin de semana evaluar en tranquilidad con mi familia para poder decidir, no es una decisión fácil”, dijo el titular de Salud.

PROCESO INTERNO

Por otro lado, el ministro Morgan Quero ha reconocido recientemente una posible candidatura a la presidencia de la República en las Elecciones Generales del 2026, pero que ese tema todavía será evaluado y definido por el partido donde milita, Ciudadanos Por el Perú.

"Es una posibilidad, dependerá también del proceso interno. Yo no me adelanto a lo que pueda darse en las próximas semanas. A mí lo que me interesa es participar con libertad en la vida pública (…) Yo estoy todavía evaluando esos detalles", indicó el titular de Educación a RPP.

PRESENTEN RENUNCIAS

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el 13 de octubre vence el plazo para que los funcionarios que desean candidatear a las elecciones de 2026 presenten sus renuncias. Esta norma aplica para alcaldes, gobernadores, ministros y otros cargos.