Phillip Butters responsabiliza a interlocutores de una radio local: “No son periodistas, eran agitadores”

El precandidato de Avanza País aseguró que fue atacado tras una entrevista radial y sugirió que los responsables habrían estado vinculados con los conductores del programa.

El precandidato presidencial por Avanza País, Phillip Butters, denunció haber sido agredido en la ciudad de Juliaca (Puno) luego de brindar una entrevista en la emisora local Radio Decana. Según relató, cuando salió del establecimiento fue atacado por una turba que le lanzó objetos contundentes, situación que —asegura— pudo tener graves consecuencias si no fuera por la rápida intervención de la Policía. “Si la Policía no lleva un casco para mí, me rompían la cabeza varias veces”, afirmó.

Durante su programa Combutters, el también comunicador explicó que el incidente ocurrió después de una entrevista “espinosa” con Fernando Salas y César Quispe, quienes —según dijo— lo confrontaron duramente por opiniones suyas del año 2023. “Pasé la entrevista tratando de entender sus posiciones y explicar la mía, pero estos señores ya venían con una agenda preconcebida de violencia”, señaló. Butters deslizó que el ataque posterior podría haber sido alentado por quienes participaron en la conversación radial.

Butters apunta a los organizadores y alerta sobre violencia política

El precandidato también responsabilizó a la conductora del programa, identificada como Guadalupe, por permitir la participación de personas ajenas al medio. “Nos dijeron que serían dos conductores, pero aparecieron dos más que no eran periodistas ni invitados regulares, sino agitadores”, comentó. Añadió que los presuntos agresores “tienen un rosario de imputaciones con respecto a temas reñidos con la ley”, y que el clima hostil dentro del set se trasladó al exterior, donde una multitud lo insultaba y amenazaba.

Finalmente, Butters consideró que el ataque constituye un intento de intimidar a los aspirantes presidenciales de cara a las Elecciones Generales de 2026. “Este es un acto que pretende amedrentar, no solo a mí, sino a otros candidatos. El Perú no puede ceder a los chantajes con violencia”, sostuvo. También reiteró que “no discute el derecho a protestar”, pero advirtió que “eso no incluye tirarle pedradas a las personas ni poner en riesgo la vida de nadie”.