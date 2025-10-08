Flavio Cruz tras agresión a Phillip Butters en Juliaca: "La gente tiene memoria e indignación"

El congresista y vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, se pronunció luego que pobladores de Juliaca arrojaron huevos, conos y demás objetos contundentes contra el candidato presidencial, Phillip Butters, quien había llegado para una entrevista en Radio La Decana.

En conversación con Canal N, el parlamentario de izquierda señaló que no justifica la agresión contra el candidato por Avanza País, sin embargo, señaló que comprendía la reacción de los pobladores debido a las declaraciones de Butters sobre las muertes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

"La gente tiene ahora recuerdos, tiene memoria, tiene esa indignación, tiene ese sufrimiento. Se pasó el duelo (de las muertes en protestas) en teoría, porque veo que el duelo todavía no se ha superado, todos los familiares de las víctimas estuvieron allí, entonces, compréndannos, es una reacción que se ha dado. Nadie hubiera querido esa circunstancia, pero no nos subestimen", dijo.

PRESUNTA PROVOCACIÓN

Para Cruz Mamani, la visita de Phillip Butters a Juliaca habría sido tomado como una "provocación" por parte de los pobladores, asimismo, considero que el propio candidato habría "subestimado" a los habitante de dicho sector del país.