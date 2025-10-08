Bancada de Avanza País condena agresión a Phillip Butters en Juliaca: "Ninguna discrepancia lo justifica"

A través de sus redes sociales, la bancada de Avanza País se pronunció tras el incidente ocurrido en Juliaca, donde su candidato presidencial, Phillip Butters, fue recibido con insultos, huevos, conos, sillas y hasta orina por parte de los pobladores.

Mediante un comunicado, la bancada del tren condenó los actos de violencia contra el también conductor de televisión y le expresaron su respaldo tras su accidentada visita al sur del país.

"Ninguna discrepancia justifica la agresión ni el amedrentamiento. Las propuestas y diferencias de opinión deben tratarse mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a la ley, no a través de la violencia", se lee en el comunicado.

SOBRE EL HECHO

Cabe precisar que el hecho ocurrió en los exteriores de la sede de Radio La Decana, a donde Butters llegó para ofrecer una entrevista. El candidato presidencial tuvo que ser escoltado por agentes de la Policía Nacional y hasta tuvo que usar un casco policial para evitar lesiones ante la lluvia de objetos que lanzaban los pobladores.

La reacción de los moradores se debe a las polémicas declaraciones que tuvo el conductor de TV sobre los hechos ocurridos el pasado 9 de enero del 2023, cuando 18 manifestantes murieron durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.