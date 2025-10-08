Keiko Fujimori se pronuncia tras agresión a Phillip Butters en Puno: “La violencia no es el camino”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su rechazo a los hechos ocurridos en Juliaca, donde Phillip Butters fue agredido por un grupo de manifestantes durante su visita a una emisora local. A través de sus redes sociales, la excandidata presidencial instó a que el proceso electoral se desarrolle con respeto y sin confrontaciones.

Fujimori señaló que “la violencia no es el camino” y exhortó a los actores políticos y ciudadanos a convertir la próxima campaña en un espacio de debate de ideas, en lugar de enfrentamientos personales. Su mensaje se difundió horas después de que Butters fuera escoltado por la Policía Nacional para salir del local radial, en medio de protestas que lo responsabilizaban por declaraciones pasadas sobre las manifestaciones de 2022.

Keiko Fujimori pide diálogo y voto responsable

En su pronunciamiento, Fujimori subrayó la necesidad de recuperar el rumbo del país a través del diálogo y un voto consciente, destacando que la violencia política solo profundiza la división nacional. Su postura fue respaldada por algunos simpatizantes que valoraron el llamado a la serenidad en medio de una campaña que empieza a polarizarse.

El incidente en Juliaca ha generado reacciones en distintos sectores políticos, que coinciden en la urgencia de garantizar un clima electoral pacífico y seguro. Aunque Phillip Butters aún no ha sido confirmado oficialmente como candidato presidencial de Avanza País, su creciente exposición pública y las giras que viene realizando lo mantienen en el centro del debate político nacional.